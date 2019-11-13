Астероид Ultima Thule переименовали из-за нацистской идеологии

Самый далекий космический объект Солнечной системы - астероид, известный под названием Ultima Thule, был переименован из-за связи с нацистской идеологией. Об этом передает New Scientist.

В частности, 12 ноября NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) провело церемонию присвоения астероиду 2014 MU69 нового официального названия Arrokoth, что на алгонкинском языке значит "небо". Название было выбрано на основе местной культуры коренных американцев в штате Мэриленд, где находится центр управления полетами New Horizons, занимающийся исследованием астероида.

Неофициальное название Ultima Thule астероиду присвоили 27 июня 2014 года, когда его отрыли с помощью телескопа "Хаббл". Это название неоднократно подвергали критике из-за отсылок к нацистской идеологии. В ней Ultima Thule называлась мифическая родина арийского народа.

Такие объекты, как Arrokoth, называют строительными блоками, которые создали планеты нашей солнечной системы. Именно поэтому исследователи надеются, что изучение этих холодных пород поможет понять, как образуются планеты.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября особо опасный астероид 1998 HL1 приблизился к Земле на минимальное расстояние. Диаметр небесного тела составляет 440 до 990 метров.

Также сообщалось, что впервые в истории две женщины вышли в открытый космос для починки МКС.