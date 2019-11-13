Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією, - NYT

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. Про це повідомляє The New York Times.

New York Times, цитуючи заяви Коломойського, вважає, що вони, принаймні, частково відображають розчарування олігарха західною дипломатією і Міжнародним валютним фондом, який сподівається, що президент не дозволить йому повернути собі ПриватБанк.

"Коломойський, якого багато хто вважають найвпливовішою фігурою в Україні за межами уряду, враховуючи його роль покровителя нещодавно обраного президента Володимира Зеленського, випробував разючу зміну настрою: за його словами, Україні пора відмовитися від Заходу і розвернутися назад у бік Росії", - йдеться в статті.

"Вони сильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини. Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей на це", - цитує видання олігарха.

Коломойський підкреслив, що у нього немає особливої любові до Росії, згадавши Голодомор 1930-х роках як одну з трагедій, що спіткали Україну через її зв'язків з Москвою. Але, як пише видання, Коломойський в нецензурній лексиці заявив, що Захід підвів Україну, не надавши достатньо грошей або не відкривши досить ринків.

Замість цього, за його словами, Сполучені Штати просто використовують Україну, щоб спробувати послабити свого геополітичного конкурента. "Війна проти Росії, - сказав він, - до останнього українця".

Коломойський заявив, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе. "Дайте їй п'ять, 10 років, і кров буде забуто", - сказав Коломойський.

"У 2014 році я показав, що не хочу бути з Росією... Я об'єктивно описую те, що бачу і куди все рухається", - додав він.

Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ, який наполягає на антикорупційних реформ, дратівливих укорінені бізнес-інтереси в Україні.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони з задоволенням дали б їх нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", - додав він.

Олігарх заявив, що якби він був президентом України, він би почав розслідування, якого домагався президент США Дональд Трамп. На питання, чи не поставить це Україну під удар, якщо на президентських виборах в наступному році переможе демократ, Коломойський відповів: "Якщо вони будуть мудрувати з нами, ми підемо до Росії".

"Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави", - сказав він. "Ваше НАТО буде мочити свої штани і купувати памперси".

Тим часом багатомільярдні борги Коломойського визнані недійсними.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха.