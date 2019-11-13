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13 ноября 2019, среда, 10:47 259
Верховная Рада и партии 2019-11-13T11:04:45+02:00
Українські Новини
Янукович - это человек, который на самом деле дарован нам был Господом, - руководитель фракции "Голос"

Янукович - это человек, который на самом деле дарован нам был Господом, - руководитель фракции "Голос"

Виктор Янукович, Депутат, Голос, Сергей Рахманин
Сергей Рахманин . Фото: УП
Сергей Рахманин . Фото: УП

Сергей Рахманин, который возглавляет в Верховной Раде фракцию "Голос", считает, что бывший президент Виктор Янукович был подарен Украине Господом.

Об этом Рахманин сказал в интервью "Украинской правде".

"Это человек, который на самом деле дарован нам была Господом, прости Господи. Если бы не было именно такого президента именно в такой момент, неизвестно, как бы развивалась судьба Украины. То, что началось в Украине в 14-м году, происходит очень трудно и тяжело, теоретически, должно было состояться в 1991-м или 2005-м. Нам просто повезло, что именно такой человек, с таким исключительным набором качеств стал президентом именно в это время. Нам этот третий шанс дан невероятными усилиями, невероятной цене. И, более того, мы еще не вполне заплатили эту цену", - сказал он.

Рахманин считает, что процессы, которые должны были начаться в Украине еще в 1991 году, запустил своими действиями Янукович.

"Но даже несмотря на это мы наконец получили шанс начать делать то, что мы не начинали делать в 91-м, даже 2005 году. Поэтому в принципе, как ни цинично это звучало бы, но, наверное, Янукович - это нам и кара Божья и дар Божий одновременно. Это кара Божья за то, что мы не сделали, и дар Божий - мы получили шанс", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Рахманин обещал внести в Раду законопроект, который ограничит влияние Пинчука.

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