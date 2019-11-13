Без тепла 1,5% соцобъектов и 4,2% жилья: Минрегион отчитался о начале отопительного сезона

В то время, как на Львовщине из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы, по состоянию на 08:30 13 ноября в Украине к системам отопления подключено 98,5% социальных объектов и 95,8% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская и Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Полностью завершили подключение к отоплению жилых домов Черниговская, Полтавская и Запорожская области. Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Сумской, Хмельницкой и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Черниговской и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 98,2% жилого фонда, подключение социальных объектов полностью завершено.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров рассчитывает на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (оба - Львовская область) 17-18 ноября.

Тем временем украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой.