Без тепла 1,5% соцоб'єктів і 4,2% житла: Мінрегіон відзвітував про початок опалювального сезону

В той час, як на Львівщині через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули, станом на 08:30 13 листопада в Україні до систем опалення підключено 98,5% соціальних об'єктів та 95,8% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Рівненська та Тернопільська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Повністю завершили підключення до опалення житлових будинків Чернігівська, Полтавська та Запорізька області. Повністю підключені до опалення соціальні об'єкти у Сумській, Хмельницькій та Миколаївській областях, 99,9% таких будинків підключено до опалення в Чернігівській і Київській областях.

У Києві до опалення підключено 98,2% житлового фонду, підключення соціальних об'єктів повністю завершено.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

Тим часом українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою.