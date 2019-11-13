Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму

После того как "Нефтегаз" увеличил цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6% на ноябрь, эксперты задумались о том, что это может повлечь за собой повышение и других тарифов. О том, будет ли газ дорожать и сколько он будет стоить зимой, рассказывает "Сегодня" со ссылкой на специалистов.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объясняет, что подорожание газа – вполне логичная для зимы ситуация. При этом такой уровень ноябрьского подорожания газа, по его мнению, не вызовет роста стоимости тепла.

"Пока тариф на тепловую энергию расчитан по 8,50 грн (за 1 куб. м) рано говорить о том, что он на что-то повлияет. После того, как входящая цена превысит 8,55 грн, лицензиаты НКРЭКУ обратятся и попросят повысить тариф на тепло", – считает Марунич.

А член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук полагает, что определение цены "Нефтегазом" – это политическое решение.

"Почему четыре года назад позиция "Нефтегаза" состояла в том, что надо максимально поднимать цену на газ, что население должно платить рыночную цену, а сейчас ситуация изменилась и "Нефтегаз" уже говорит: нет, мы можем дешевле предложить? Потому что это политическое решение", – говорит Корольчук.

Подобное поведение "Нефтегаза" усложняет прогнозирование цен на газ, уверен специалист.

"Людям надо готовиться, что в январе цена по логике рыночной позиции "Нефтегаза" будет не ниже 9 000 грн (за 1000 куб. м). Но будет ли она такой? Если будет политический фактор, то мы возможно такой цены не увидим, а будет в коридоре 8 – 8,5 тыс. грн. Хотя в финплане "Нефтегаза" с 1 ноября была цена 9600 грн", – отметил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" увеличил на 20% цены на газ с ноября. НАК предложил повысить цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 ноября 2019 года почти на 20%. "Нефтегаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн /тыс. куб. м.

Ранее "Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ.