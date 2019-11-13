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13 листопада 2019, середа, 06:05 20
Економіка 2019-11-13T09:15:02+02:00
Українські Новини
Газ подорожчає на третину: експерти дали прогноз тарифів на зиму

Газ подорожчає на третину: експерти дали прогноз тарифів на зиму

Газ, Нафтогаз, Подорожчання газу для населення, Зростання ціни на газ для населення, Ціна на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Після того як "Нафтегаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад, експерти задумалися про те, що це може спричинити за собою підвищення і інших тарифів. Про те, чи буде газ дорожчати і скільки він буде коштувати взимку, розповідають "Сьогодні" з посиланням на фахівців.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич пояснює, що подорожчання газу – цілком логічна для зими ситуація. При цьому такий рівень листопадового подорожчання газу, на його думку, не викличе зростання вартості тепла.

"Поки тариф на теплову енергію розрахований по 8,50 грн (за 1 куб. м) рано говорити про те, що він на щось вплине. Після того, як вхідна ціна перевищить 8,55 грн, ліцензіати НКРЕКП звернуться і попросять підвищити тариф на тепло", – вважає Марунич.

А член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що визначення ціни "Нафтогазом" – це політичне рішення.

"Чому чотири роки тому позиція "Нафтогазу" полягала в тому, що треба максимально підіймати ціну на газ, що населення має платити ринкову ціну, а зараз ситуація змінилася і "Нафтогаз" вже каже: ні, ми можемо дешевше запропонувати? Тому що це політичне рішення", – говорить Корольчук.

Подібна поведінка "Нафтогазу" ускладнює прогнозування цін на газ, упевнений фахівець.

"Людям треба готуватися, що в січні ціна за логікою ринкової позиції "Нафтогазу" буде не нижче 9 000 грн (за 1000 куб. м). Але чи буде вона такою? Якщо буде політичний чинник, то ми можливо такої ціни не побачимо, а буде в коридорі 8 – 8,5 тис. грн. Хоча у фінплані "Нафтогазу" з 1 листопада була ціна 9600 грн", – зазначив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" збільшив на 20% ціни на газ з листопада. НАК запропонував підвищити ціни на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з 1 листопада 2019 року майже на 20%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м.

Раніше "Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через методику формування цін на газ.

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