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12 ноября 2019, вторник, 20:02 674
СМИ 2019-11-12T20:06:54+02:00
Українські Новини
Телеведущая Алла Мазур больна раком

Телеведущая Алла Мазур больна раком

Рак, Болезнь, ТСН, Журналистка, Телеведущая, Телеканал 1+1, Алла Мазур
Телеведущая Алла Мазур. Фото: Алла Мазур/Facebook
Телеведущая Алла Мазур. Фото: Алла Мазур/Facebook

У известной 54-летней украинской журналистки и телеведущей Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала Мазур.

Телеведущая рассказала, что врачи выявили у нее болезнь вовремя и отправили на биопсию. Мазур поблагодарила семью, друзей и коллег из "ТСН", которые ее поддержали, и призвала каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить безотлагательный профилактический осмотр хотя бы раз в год.

"Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни", - поделилась Мазур. 

Журналистка выразила веру в то, что следующий пост на эту тему будет о победе и пообещала, в таком случае, рассказать все подробнее.

Как сообщали Українські Новини, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк рак головного мозга и ее начало парализовывать. Также украинская ведущая Янина Соколова победила рак.

Тем временем в МОЗ рассказали, как уберечься от рака.

Больше новостей о: Рак Болезнь ТСН Журналистка Телеведущая Телеканал 1+1 Алла Мазур

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