Телеведущая Алла Мазур больна раком

У известной 54-летней украинской журналистки и телеведущей Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала Мазур.

Телеведущая рассказала, что врачи выявили у нее болезнь вовремя и отправили на биопсию. Мазур поблагодарила семью, друзей и коллег из "ТСН", которые ее поддержали, и призвала каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить безотлагательный профилактический осмотр хотя бы раз в год.

"Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни", - поделилась Мазур.

Журналистка выразила веру в то, что следующий пост на эту тему будет о победе и пообещала, в таком случае, рассказать все подробнее.

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