На свиданиях и с едой в зубах: когда больше всего стесняются британцы

Жители Британии стесняются, когда делают покупки самостоятельно, на свидании или во время приема пищи на публике, то есть, как минимум, дважды в день, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на исследование Independent, в котором приняли участие две тысячи британцев.

Более того, 4 из 10 опрошенных признали, что стеснялись, когда спотыкались через бордюр, а 34% испытывали дискомфорт когда тянули дверь на себя, когда было написано "от себя", или наоборот.

Многие признали, что испытывали дискомфорт, когда сообразили, что в зубах застряла пища несколько часов после принятия пищи. По их словам, худшее время это осознать - во время свидания или собеседования на работу. Интересно, что более половины опрошенных хотели, чтобы им сказали о еде в зубах, но только четверть решились бы сказать об этом другому человеку.

По словам эксперта Эммы Кенни, люди обычно стремятся избежать неловких ситуаций, но это неправильно.

"Лучше сразу оказаться в некомфортной ситуации. Если у кого-нибудь застряла пища в зубах, просто скажите им об этом. Если вы не будете выглядеть смущенным, они также не будут чувствовать себя неудобно", - говорит Кенни.

Впрочем, пока немало британцев пытаются предупредить неудобные моменты. В частности, опрошенные признались, что два раза в день смотрят в зеркало чтобы проверить все ли в порядке с зубами и лицом. 20% опрошенных сказали, что всегда носят с собой дезодорант и зеркало, а 12% признали, что не оставляют дом без зубочисток.

Как сообщали Українські Новини, в Британии исследователи показали, что может случиться с офисными работниками через 20 лет.

Тем временем ученые выяснили, что ​британцы рождаются угрюмыми и нашли связь между неумением общаться с людьми и развитием серьезных заболеваний.