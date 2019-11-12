Дело "Хизб ут-Тахрир": суд приговорил двух крымчан к 19 и 18 годам колонии строгого режима

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) приговорил крымчан Муслима Алиева и Энвера Бекирова по делу "Хизб ут-Тахрир" к 19 и 18 годам соответственно колонии строгого режима.

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Муслима Алиева и Энвера Бекирова приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима по ч.1 ст. 205.5 "Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", а именно в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - написала она.

Эмиру-Усеину Куку и Вадиму Сируку суд назначил 12 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, в соответствии с законодательством РФ признанной террористической).

Сторона защиты связывает вынесение такого приговора с осуждением указанными крымчанами аннексии Крыма.

Денисова написала, что Арсен Джеппаров и Рефат Алимов осуждены по аналогичной статье к 7 и 8 годам колонии соответственно.

Отмечается, что все осужденные граждане Украины после освобождения в течение года не смогут свободно перемещаться и обязаны будут появляться в полицию, что является прямым нарушением права на свободное передвижение и выбора места жительства.

Денисова заверяет, что будет способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре суд в России приговорил к 2,5 годам тюрьмы крымскотатарского активиста Мемедеминова. После этого Украина заявила о незаконном осуждении 5 украинцев крымскотатарского происхождения Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова к 12-17 годам тюрьмы Северо–Кавказким окружным военным судом России по сфабрикованным обвинениям в деятельности террористической организации по "симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир".