Суд в России приговорил к 2,5 годам тюрьмы крымскотатарского активиста Мемедеминова

Военный окружной суд Ростова-на-Дону (Россия) приговорил к 2,5 годам лишения свободы крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова.

Об этом говорится в сообщении правозащитного движения "Крымская солидарность", передают Українськi Новини.

Приговор был вынесен в среду, 2 октября.

Российские силовики обвиняли Мемедеминова в том, что он в 2013 году обнародовал в соцсетях видеозапись в поддержку митинга партии "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ признана экстремистской.

Активист был задержан в марте 2018 года в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, Украина считает незаконным осуждение 5 украинцев крымскотатарского происхождения Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова к 12-17 годам тюрьмы Северо–Кавказким окружным военным судом России по сфабрикованным обвинениям в деятельности террористической организации по "симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир".

Ранее МИД призывал международное сообщество усилить санкции против России в связи новыми задержаниями и обысками крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах аннексированного Россией Крыма.