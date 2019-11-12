Справа "Хізб ут-Тахрір": суд засудив двох кримчан до 19 і 18 років колонії суворого режиму

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) засудив кримчан Мусліма Алієва і Енвера Бекірова у справі "Хізб ут-Тахрір" до 19 і 18 років відповідно колонії суворого режиму.

Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мусліма Алієва і Енвера Бекірова засудили до 19 і 18 років колонії суворого режиму за ч. 1 ст. 205.5 "Організація діяльності організації, яка відповідно до законодавства РФ визнана терористичною", а саме в організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", - написала вона.

Еміру-Усеїн Куку і Вадиму Сируку суд призначив 12 років колонії суворого режиму за ч. 2 ст. 205.5 (участь у діяльності організації, відповідно до законодавством РФ визнаної терористичною).

Сторона захисту пов'язує винесення такого вироку з засудженням зазначеними кримчанами анексії Криму.

Денісова написала, що Арсен Джеппаров і Рефат Алімов засуджені за аналогічною статтею 7 та 8 років колонії відповідно.

Наголошується, що всі засуджені громадяни України після звільнення протягом року не зможуть вільно переміщатися і зобов'язані будуть з'являтися в поліцію, що є прямим порушенням права на вільне пересування і вибору місця проживання.

Денісова запевняє, що буде сприяти стороні захисту в процесі оскарження незаконного вироку у сфабрикованій справі, щоб відновити порушені права громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні суд в Росії засудив до 2,5 років в'язниці кримськотатарського активіста Мемедеминова. Після цього Україна заявила про незаконне засудження 5 українців кримськотатарського походження Тимура Абдуллаєва, Узеіра Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова, Айдера Салединова до 12-17 років в'язниці Північно–Кавказким окружним військовим судом Росії за сфабрикованими звинуваченнями в діяльності терористичної організації "сімферопольському справі Хізб ут-Тахрір".