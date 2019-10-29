Рада вводит штрафы за "кнопкодавство"

Верховная Рада намерена ввести штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

За принятие законопроекта №2148 за основу проголосовали 287 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Ранее кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность.



Тем временем Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады.