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29 октября 2019, вторник, 12:00 304
Политика 2019-10-29T12:01:15+02:00
Українські Новини
Рада вводит штрафы за "кнопкодавство"

Рада вводит штрафы за "кнопкодавство"

Верховная Рада, Штрафы, кнопкодавство, Неперсональное голосование

Верховная Рада намерена ввести штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

За принятие законопроекта №2148 за основу проголосовали 287 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Ранее кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность. 


Тем временем Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады

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