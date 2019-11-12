Зеленський хоче ввести штрафи за перешкоджання розвідувальним органам

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ввести накладення штрафів за перешкоджання розвідувальним органам здійснювати визначені законом повноваження.

Про це йдеться у відповідному законопроекті №2412, зареєстрованому на сайті Ради 11 листопада, передають Українські Новини.

"Перешкоджання здійсненню розвідувальними органами визначених законом функцій або повноважень... тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-340 гривень)", - сказано в ньому.

Крім того, законопроектом пропонується ввести поняття "розвідувальні органи" - це органи, уповноважені законом на здійснення розвідувальної діяльності.

Виходячи із законопроекту, повноваження керівника державної служби в розвідувальних органах має здійснювати керівник відповідного розвідувального органу.

Призначення осіб кадрового складу розвідувальних органів пропонується здійснювати без конкурсу.

Також передбачається контроль за діяльністю розвідувальних органів, який буде здійснювати Президент, Верховна Рада і Рахункова палата.

Як повідомляли Українські Новини, військовий розвідник опублікував свої фото в ООС з геолокацією і отримав штраф.

Також Рада вводить штрафи за "кнопкодавство".