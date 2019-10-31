Военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф

Новоайдарский районный суд Луганской области оштрафовал на 340 гривен оператора - разведчика 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил за обнародование на своей странице в социальной сети "Вконтакте" своих фотографий на фоне боевых позиций в зоне операции Объединенных сил с включенной геолокацией.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что 24 сентября текущего года солдат Максим Шейко в пункте временной дислокации в селе Новоахтырка Новоайдарского района нарушил установленные законодательством правила использования документов и других носителей, содержащих конфиденциальную информацию, что привело к разглашению такой информации.

Военный разместил в "Вконтакте" личные фотографии в военной форме ВСУ с отображением расположения боевой позиции с привязкой к геолокации местности, а также часть топографической карты Луганской области с нанесенными на ней населенными пунктами и местом фотографирования.

Солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

В середине октября суд оштрафовал его на 340 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.

Тем временем во вторник, 29 октября, началось разведение войск в Золотом Луганской области.