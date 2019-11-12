Бегал по платформе и стрелял: в Харькове 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро

В харьковском метрополитене на станции метро "Научная" полицейский отдела открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50. На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой. На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Местный сайт города Харьков 057. ua сообщает, что полицейский мог быть под действием наркотиков."Он явно был под чем то. Бегал по платформе и стрелял. Наши попрятались по подсобкам, а потом приехал спецназ и повязал его. И вроде у него было два пистолета. Служебный один и похожее что-то на револьвер с резиновыми пулями", - рассказал сайту источник в Харьковском метрополитене.Он также добавил, что обычно ночью на станции находится всего пара человек, преимущественно женщины.Как сообщали Українські Новини, в Харькове полицейский с сообщником избили и ограбили мужчину. Кроме того, 25 октября, в центре Харькова один человек был убит, один ранен, еще один подорвал себя гранатой в результате перестрелки.