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12 ноября 2019, вторник, 14:04 390
Общество 2019-11-12T14:10:01+02:00
Українські Новини
Бегал по платформе и стрелял: в Харькове 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро

Бегал по платформе и стрелял: в Харькове 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро

Стрельба, Харьков, Метро, Полицейский, Научная
Задержанный полицейский. Фото: 057. ua
Задержанный полицейский. Фото: 057. ua

В харьковском метрополитене на станции метро "Научная" полицейский отдела открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50. На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.


Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Местный сайт города Харьков 057. ua сообщает, что полицейский мог быть под действием наркотиков.

"Он явно был под чем то. Бегал по платформе и стрелял. Наши попрятались по подсобкам, а потом приехал спецназ и повязал его. И вроде у него было два пистолета. Служебный один и похожее что-то на револьвер с резиновыми пулями", - рассказал сайту источник в Харьковском метрополитене.

Он также добавил, что обычно ночью на станции находится всего пара человек, преимущественно женщины.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове полицейский с сообщником избили и ограбили мужчину

Кроме того, 25 октября, в центре Харькова один человек был убит, один ранен, еще один подорвал себя гранатой в результате перестрелки. 

Больше новостей о: Стрельба Харьков Метро Полицейский Научная

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