Украинские власти одобрили невыгодный нефтяной контракт с американской компанией

Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с министром энергетики США Риком Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря личным связям Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Meduza" со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, на церемонии инаугурации Зеленского в мае Перри передал ему список людей, которых он характеризовал как хороших энергетических консультантов. Неделю спустя их компания подала заявку на освоение крупного Варвинского нефтегазового месторождения. В итоге она получила контракт на 50 лет.

Как отмечает AP, контракт был присужден соратникам Перри, несмотря на то, что их конкуренты предлагали цену на несколько миллионов долларов выше. Официально власти заявили, что у компании друзей Перри лучше финансовые и технические возможности.



Как сообщали Українські Новини, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нефтегаза".



Также Дональд Трамп распорядился, чтобы Рик Перри поехал на инаугурацию Зеленского, вместо Майка Пенса.