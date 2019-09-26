подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 20:21 785
Политика 2019-09-26T20:21:31+03:00
Українські Новини
Трамп приказал Пенсу не ехать в Украину на инаугурацию Зеленского для давления, - СМИ

Трамп приказал Пенсу не ехать в Украину на инаугурацию Зеленского для давления, - СМИ

Зеленский и Пенс. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский и Пенс. Фото: пресс-служба Президента

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом говорится в тексте рассекреченной сегодня жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, сообщает "Европейская правда".

Информатор решил в своей жалобе сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в жалобе.

Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Как отметил сотрудник спецслужб, таким образом Трамп якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, какую линию поведения выберет украинский президент.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Больше новостей о: Майкл Пенс Владимир Зеленский Дональд Трамп Инаугурация Зеленского

Архив
Новости
Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского: главные тезы 20:45
Будущее рынка недвижимости зависит от внешних инвестиций, - Вавриш 20:32
Трамп приказал Пенсу не ехать в Украину на инаугурацию Зеленского для давления, - СМИ 20:21
Трамп предложил Зеленскому оставить Юрия Луценко главным прокурором Украины 20:11
Минобороны создает военную полицию 19:49
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
больше новостей
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин 13:27
Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников, - Лукашенко 13:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok