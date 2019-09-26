Трамп приказал Пенсу не ехать в Украину на инаугурацию Зеленского для давления, - СМИ

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом говорится в тексте рассекреченной сегодня жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, сообщает "Европейская правда".

Информатор решил в своей жалобе сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в жалобе.

Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Как отметил сотрудник спецслужб, таким образом Трамп якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, какую линию поведения выберет украинский президент.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.