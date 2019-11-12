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12 листопада 2019, вівторок, 13:35 27
Зовнішня політика 2019-11-12T15:45:03+02:00
Українські Новини
Українська влада схвалили невигідний нафтовий контракт з американською компанією

Українська влада схвалили невигідний нафтовий контракт з американською компанією

США, Володимир Зеленський, Рік Перрі
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Американська компанія, керівництво якої має тісні зв'язки з міністром енергетики США Ріком Перрі, отримала великий контракт в нафтогазовій галузі України завдяки особистим зв'язкам Перрі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише "Meduza" з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, на церемонії інавгурації Зеленського в травні Перрі передав йому список людей, яких він характеризував як хороших енергетичних консультантів. Через тиждень їх компанія подала заявку на освоєння великого Варвинського нафтогазового родовища. В результаті вона отримала контракт на 50 років.

Як зазначає AP, контракт був присуджений соратникам Перрі, незважаючи на те, що їх конкуренти пропонували ціну на кілька мільйонів доларів вище. Офіційно влада заявила, що у компанії друзів Перрі краще фінансові та технічні можливості.


Як повідомляли Українські Новини, міністр енергетики США Рік Перрі зробив зусилля по зміні управлінської команди "Нафтогазу".

Також Дональд Трамп розпорядився, щоб Рік Перрі поїхав на інавгурацію Зеленського, замість Майка Пенса.

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