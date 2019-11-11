Гороскоп на вторник: Тельцам нужен разговор по душам, а Девам время на "все успеть"

Настроение вторника эмоциональное, в отличии от прогноза на понедельник. Поэтому астрологи советуют 12 ноября обходить стороной разные непонятные ситуации, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. В гороскопе на вторник Українські Новини расскажут, как лучше это сделать. Овен (март 21 - апрель 20) Овнам может захотеться поделиться своим мнением с окружающими, но во вторник лучше промолчать. Ваше время еще наступит. Телец (апрель 21 - май 21) Вам необходим разговор по душам со своей семьей. Возможно, понадобится обновить цели на будущие. Лучше избежать недопонимания сейчас. Близнецы (май 21 - июнь 21) Во вторник вам захочется со всеми делится чувствами. Не стесняйтесь, если вам хорошо. Но и это пройдет. Рак (июнь 22 - июль 22) Ракам нужно сконцентрироваться на решении своих проблем и не ждать помощи. Ваши близкие всегда рядом, но и у них есть заботы. Лев (июль 23 - август 23) Львы, ваше стремление к власти не должно нарушать свободу вашего любимого человека. Чересчур много контроля навредит обеим. Дева (август 24 - сентябрь 22) Девы во вторник попытаются все успеть. Не расстраивайтесь, если на все не хватит времени. Главное начало. Весы (сентябрь 24 - октябрь 23) Вы закончили великое дело и можете гордиться собой. Позвольте себе передышку, так как впереди еще много работы. Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22) Вам срочно надо выговориться. Встретьтесь с близким другом, он как всегда вас поймет и даст совет. Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21) Стрельцам предстоит день непредсказуемых событий, возможно, неприятных. Поэтому избегайте незнакомцев. Козерог (декабрь 22 - январь 20) Козерогам не помешает скафандр с защитой от негативного влияния неприятных людей. Вам придется справиться с гневом, такая атмосфера временная. Водолей (январь 21 - февраль 19) Во вторник вас ждет приятный сюрприз, хоть, возможно, и маленький. Но вспомните, вы так когда-то его хотели. Рыбы (февраль 20 - март 20) Рыбам в самый раз задуматься об экономии средств. Не совершайте во вторник легкомысленных трат. Напомним, 7 ноября наступил новый астрологический период, во время которого важно быть спокойным и дипломатичным.