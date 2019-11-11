Гороскоп на вторник: Тельцам нужен разговор по душам, а Девам время на "все успеть"

Настроение вторника эмоциональное, в отличии от прогноза на понедельник. Поэтому астрологи советуют 12 ноября обходить стороной разные непонятные ситуации, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. В гороскопе на вторник Українські Новини расскажут, как лучше это сделать.

Овен (март 21 - апрель 20)

Овнам может захотеться поделиться своим мнением с окружающими, но во вторник лучше промолчать. Ваше время еще наступит.

Телец (апрель 21 - май 21)

Вам необходим разговор по душам со своей семьей. Возможно, понадобится обновить цели на будущие. Лучше избежать недопонимания сейчас.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Во вторник вам захочется со всеми делится чувствами. Не стесняйтесь, если вам хорошо. Но и это пройдет.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Ракам нужно сконцентрироваться на решении своих проблем и не ждать помощи. Ваши близкие всегда рядом, но и у них есть заботы.

Лев (июль 23 - август 23)

Львы, ваше стремление к власти не должно нарушать свободу вашего любимого человека. Чересчур много контроля навредит обеим.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Девы во вторник попытаются все успеть. Не расстраивайтесь, если на все не хватит времени. Главное начало.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Вы закончили великое дело и можете гордиться собой. Позвольте себе передышку, так как впереди еще много работы.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Вам срочно надо выговориться. Встретьтесь с близким другом, он как всегда вас поймет и даст совет.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Стрельцам предстоит день непредсказуемых событий, возможно, неприятных. Поэтому избегайте незнакомцев.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Козерогам не помешает скафандр с защитой от негативного влияния неприятных людей. Вам придется справиться с гневом, такая атмосфера временная.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Во вторник вас ждет приятный сюрприз, хоть, возможно, и маленький. Но вспомните, вы так когда-то его хотели.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Рыбам в самый раз задуматься об экономии средств. Не совершайте во вторник легкомысленных трат.

Напомним, 7 ноября наступил новый астрологический период, во время которого важно быть спокойным и дипломатичным.