Гороскоп на вівторок: Тельцям потрібна розмова по душах, а Дівам час на "все встигнути"

Настрій вівторка емоційний, на відміну від прогнозу на понеділок. Тому астрологи радять 12 листопада обходити стороною різні незрозумілі ситуації, щоб не нашкодити ні собі, ні оточуючим. У гороскопі на вівторок Українські Новини розкажуть, як краще це зробити. Овен (березень 21 - квітень 20) Овнам може захотітися поділитися своєю думкою з оточуючими, але у вівторок краще промовчати. Ваш час ще настане. Телець (21 квітень - травень 21) Вам необхідна розмова по душам зі своєю сім'єю. Можливо, знадобиться оновити цілі на майбутні. Краще уникнути непорозумінь зараз. Близнюки (травень 21 - червень 21) У вівторок вам захочеться з усіма ділитися почуттями. Не соромтеся, якщо вам добре. Але і це пройде. Рак (червень 22 - липень 22) Ракам потрібно сконцентруватися на вирішенні своїх проблем і не чекати допомоги. Ваші близькі завжди поруч, але і у них є турботи. Лев (липень 23 - серпень 23) Леви, ваше прагнення до влади не повинно порушувати свободу вашої коханої людини. Занадто багато контролю зашкодить обом. Діва (серпень 24 - вересень 22) Діви у вівторок спробують все встигнути. Не турбуйтеся, якщо на все не вистачить часу. Головне початок. Ваги (вересень 24 - жовтень 23) Ви закінчили велику справу і можете пишатися собою. Дозвольте собі перепочинок, так як попереду ще багато роботи. Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22) Вам терміново треба виговоритися. Зустріньтеся з близьким другом, він як завжди вас зрозуміє і дасть пораду. Стрілець (листопад 23 - грудень 21) Стрільцям належить день непередбачуваних подій, можливо, неприємних. Тому уникайте незнайомців. Козеріг (грудень 22 - січень 20) Козерогам не завадить скафандр із захистом від негативного впливу неприємних людей. Вам доведеться впоратися з гнівом, така атмосфера тимчасова. Водолій (січень 21 - лютий 19) У вівторок на вас чекає приємний сюрприз, хоч, можливо, і маленький. Але згадайте, ви так колись його хотіли. Риби (лютий 20 - березень 20) Рибам в самий раз задуматися про економію коштів. Не робіть у вівторок легковажних витрат. Нагадаємо, 7 листопада настав новий астрологічний період, під час якого важливо бути спокійним і дипломатичним.