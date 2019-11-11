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  • Гороскоп на вівторок: Тельцям потрібна розмова по душах, а Дівам час на "все встигнути"
11 листопада 2019, понеділок, 21:58 7
Lifestyle 2019-11-11T23:15:02+02:00
Українські Новини
Гороскоп на вівторок: Тельцям потрібна розмова по душах, а Дівам час на "все встигнути"

Гороскоп на вівторок: Тельцям потрібна розмова по душах, а Дівам час на "все встигнути"

Гороскоп, Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз, гороскоп на завтра
Знаки зодіаку. Фото: pixabay
Знаки зодіаку. Фото: pixabay

Настрій вівторка емоційний, на відміну від прогнозу на понеділок. Тому астрологи радять 12 листопада обходити стороною різні незрозумілі ситуації, щоб не нашкодити ні собі, ні оточуючим. У гороскопі на вівторок Українські Новини розкажуть, як краще це зробити.

Овен (березень 21 - квітень 20)

Овнам може захотітися поділитися своєю думкою з оточуючими, але у вівторок краще промовчати. Ваш час ще настане.

Телець (21 квітень - травень 21)

Вам необхідна розмова по душам зі своєю сім'єю. Можливо, знадобиться оновити цілі на майбутні. Краще уникнути непорозумінь зараз.

Близнюки (травень 21 - червень 21)

У вівторок вам захочеться з усіма ділитися почуттями. Не соромтеся, якщо вам добре. Але і це пройде.

Рак (червень 22 - липень 22)

Ракам потрібно сконцентруватися на вирішенні своїх проблем і не чекати допомоги. Ваші близькі завжди поруч, але і у них є турботи.

Лев (липень 23 - серпень 23)

Леви, ваше прагнення до влади не повинно порушувати свободу вашої коханої людини. Занадто багато контролю зашкодить обом.

Діва (серпень 24 - вересень 22)

Діви у вівторок спробують все встигнути. Не турбуйтеся, якщо на все не вистачить часу. Головне початок.

Ваги (вересень 24 - жовтень 23)

Ви закінчили велику справу і можете пишатися собою. Дозвольте собі перепочинок, так як попереду ще багато роботи.

Скорпіон (жовтень 24 - листопад 22)

Вам терміново треба виговоритися. Зустріньтеся з близьким другом, він як завжди вас зрозуміє і дасть пораду.

Стрілець (листопад 23 - грудень 21)

Стрільцям належить день непередбачуваних подій, можливо, неприємних. Тому уникайте незнайомців.

Козеріг (грудень 22 - січень 20)

Козерогам не завадить скафандр із захистом від негативного впливу неприємних людей. Вам доведеться впоратися з гнівом, така атмосфера тимчасова.

Водолій (січень 21 - лютий 19)

У вівторок на вас чекає приємний сюрприз, хоч, можливо, і маленький. Але згадайте, ви так колись його хотіли.

Риби (лютий 20 - березень 20)

Рибам в самий раз задуматися про економію коштів. Не робіть у вівторок легковажних витрат.

Нагадаємо, 7 листопада настав новий астрологічний період, під час якого важливо бути спокійним і дипломатичним.

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