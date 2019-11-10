Гороскоп на завтра: Ракам понедельник нужно прожить без сарказма, а Весам – оглянуться на себя

Теплые выходные как всегда быстро заканчиваются, и завтра снова понедельник. Но это не повод расстраиваться. Гороскоп на завтра, а также на два последних месяца года, для всех знаков зодиака вам в помощь. Українські Новини публикуют гороскоп для каждого символа на понедельник, 11 ноября.

Овен (март 21 - апрель 20)

Ваше желание побыть завтра наедине с собой настолько сильное, что люди, которые захотят его нарушить, могут попасть под горячую руку. Но ни стоит впадать в такие крайности, просто отключите телефон и не открывайте никому дверь.

Телец (апрель 21 - май 21)

Завтра тельцов ждет очень скучный на события день, рисковать не придется. Примите все как есть.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Завтра близнецы могут слишком много пообещать людям и таким образом стать заложником их проблем. Помогать - это очень хорошо, но берите на себя больше, чем можете сделать.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Ракам предстоит завтра на любую непонятную ситуацию реагировать с юмором, а не сарказмом. От последнего пользы не будет, а осадок останется.

Лев (июль 23 - август 23)

Завтра вас может ждать недопонимание с собеседником. Постарайтесь как можно четче объяснить свои мысли.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Завтра близкий вам человек будет нуждаться в вашей помощи. Предложите ему моральную поддержку, он будет вам благодарен.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Весам в понедельник нужно спуститься на землю, посмотреть в зеркало и попрощаться на какое-то время со своим эго. Позаботьтесь лучше о своих близких, а то вы слишком строги к ним.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Скорпионы завтра захотят найти истину. И это будет непросто, учитывая то, что не всем ваша миссия понравится.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Завтра вы можете укрепить связи с вашим потенциальным партнером, с которым ранее было трудно договориться. Забросьте в понедельник ему свои идеи, пускай они отложатся у него в голове.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Завтра козерогам нужно держать язык за зубами, чтобы случайно не раскрыть какую-то тайну. Это в будущем точно будет вам не на руку.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Завтра водолеям будет под силу горы свернуть. И нужно не упустить этот редкостный заряд активности и возможностей. Не пожалеете.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Рыбам в понедельник рекомендуется просто быть самим собой, даже если это кому-то не нравится.

Напомним, 7 ноября наступил новый астрологический период, во время которого важно быть спокойным и дипломатичным.