подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 21:27 8
Шоу-бизнес 2019-11-11T21:27:35+02:00
Українські Новини
Основатель группы The Libertines за три дня дважды оказался за решеткой

Основатель группы The Libertines за три дня дважды оказался за решеткой

Шоу-бизнес, Курьезы, Пит Доэрти, The Libertines
Группа The Libertines. Фото: facebook/ @thelibertines
Группа The Libertines. Фото: facebook/ @thelibertines

Британский музыкант и основатель группы The Libertines Пит Доэрти за три дня дважды оказался за решеткой в отделении французской полиции. Об этом передает The Guardian.

В частности, 8 ноября Пит Доэрти был задержан первый раз на двое суток. Причиной ареста была попытка купить кокаин. Звезде выписали штраф в районе £4,3 тыс. (135 тыс.грн), который еще предстоит одобрить суду.

После того, как музыкант вышел из тюрьмы, он решил отметить данное событие, и отправился в бар в район Сен-Жермен-де-Пре в одной пижаме.

По словам адвоката Доэрти, музыканта споили посетители бара, после чего он вступил в спор с 19-летним посетителем заведения. Неизвестно, кто стал инициатором драки, однако первым в полицию заявление подал подросток. Против Доэрти возбудили дело по обвинению в насилии в состоянии алкогольного опьянения.

У The Libertines с 18 ноября начинается тур по Европе. Первый концерт запланирован в Брюсселе. В группе пока не сообщили, повлияет ли арест на турне. 

Как сообщали Українські Новини, ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск после громкого суда с дайвером Верноном Ансвортом, назвал себя чертовым идиотом.

Также актрису из "Отчаянных домохозяек" посадили в тюрьму.

Больше новостей о: Шоу-бизнес Курьезы Пит Доэрти The Libertines

Архив
Новости
Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский воин 21:08
В США сотрудник McDonald's подсыпал мужчине в чай марихуану 20:57
Скандал в "Слуге народа": Богдан вызвал депутатов "на ковер" из-за неподдержания ими законопроектов 20:36
Задержанный в Польше боец УНА-УНСО Мазур заявляет, что был в Чечне, но не участвовал в боевых действиях против России 19:48
Проблемы с отоплением в Новом Роздоле. Скриншот видео zaxid.net
На Львовщине из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы 19:46
больше новостей
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС 19:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok