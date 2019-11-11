Основатель группы The Libertines за три дня дважды оказался за решеткой

Британский музыкант и основатель группы The Libertines Пит Доэрти за три дня дважды оказался за решеткой в отделении французской полиции. Об этом передает The Guardian.

В частности, 8 ноября Пит Доэрти был задержан первый раз на двое суток. Причиной ареста была попытка купить кокаин. Звезде выписали штраф в районе £4,3 тыс. (135 тыс.грн), который еще предстоит одобрить суду.

После того, как музыкант вышел из тюрьмы, он решил отметить данное событие, и отправился в бар в район Сен-Жермен-де-Пре в одной пижаме.

По словам адвоката Доэрти, музыканта споили посетители бара, после чего он вступил в спор с 19-летним посетителем заведения. Неизвестно, кто стал инициатором драки, однако первым в полицию заявление подал подросток. Против Доэрти возбудили дело по обвинению в насилии в состоянии алкогольного опьянения.

У The Libertines с 18 ноября начинается тур по Европе. Первый концерт запланирован в Брюсселе. В группе пока не сообщили, повлияет ли арест на турне.

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