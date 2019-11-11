В Камбодже набирает обороты жестокая торговля собачьим мясом

В Камбодже, где один из самых высоких показателей заболеваемости бешенством в мире, тем временем начинает набирать обороты жестокая торговля собачим мясом. Об этом передает AFP.

Бизнес, в который входят, в частности, ловцы собак, нелицензированные бойни, и рестораны, которые предлагают "специальное мясо", процветает в регионе.

Согласно оценкам неправительственной организации Four Paws, в Камбодже ежегодно убивают от двух до трех миллионов собак, и в столице страны Пномпене было выявлено более 100 ресторанов с мясом собак. Сами чиновники с трудом комментируют ситуацию.

Один из работников такого бизнеса расплакался, когда описывал журналистам свою работу, которая "преследует его, когда он ложится спать" - он убивает до шести собак в день, перерезая им горло. Он объясняет, что если не будет делать этого, то не сможет прокормить свою семью.

В то же время исследователи говорят, что торговля собачьим мясом влечет за собой кризис в области здравоохранения, поскольку "ловцы" развозят потенциально зараженных животных по всей стране.

Эта торговля также подрывает усилия по иммунизации животных, поскольку убивают и привитых собак. На собачьих бойнях царит антисанитария, а правил безопасности никто не придерживается, ведь государство их не контролирует.

"Меня укусила собака, но мне не сделали прививку, потому что, когда я вернулся, был уже поздний вечер", - рассказал еще один рабочий Принг Тейт. Вместо этого 33-летний мужчина просто промыл рану мылом и лимонным соком.

"В хороший день я убиваю 10 или 12 псов", - рассказал работник бойни Хун Хой. "Мне тоже их жаль, но я должен их задушить", - добавляет мужчина.

Мясо и остатки животных продают в рестораны, где из него делают закуски на гриле и супы. Поставщики собачьего мяса могут зарабатывать от $750 до $1000 в стране, где заработная плата на швейных фабриках - меньше 200 долларов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Германии обнаружили лабораторию, где жестоко пытают обезьян.

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