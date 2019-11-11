В Камбодже набирает обороты жестокая торговля собачьим мясом

В Камбодже, где один из самых высоких показателей заболеваемости бешенством в мире, тем временем начинает набирать обороты жестокая торговля собачим мясом. Об этом передает AFP. Бизнес, в который входят, в частности, ловцы собак, нелицензированные бойни, и рестораны, которые предлагают "специальное мясо", процветает в регионе. Согласно оценкам неправительственной организации Four Paws, в Камбодже ежегодно убивают от двух до трех миллионов собак, и в столице страны Пномпене было выявлено более 100 ресторанов с мясом собак. Сами чиновники с трудом комментируют ситуацию. Один из работников такого бизнеса расплакался, когда описывал журналистам свою работу, которая "преследует его, когда он ложится спать" - он убивает до шести собак в день, перерезая им горло. Он объясняет, что если не будет делать этого, то не сможет прокормить свою семью. В то же время исследователи говорят, что торговля собачьим мясом влечет за собой кризис в области здравоохранения, поскольку "ловцы" развозят потенциально зараженных животных по всей стране. Эта торговля также подрывает усилия по иммунизации животных, поскольку убивают и привитых собак. На собачьих бойнях царит антисанитария, а правил безопасности никто не придерживается, ведь государство их не контролирует. "Меня укусила собака, но мне не сделали прививку, потому что, когда я вернулся, был уже поздний вечер", - рассказал еще один рабочий Принг Тейт. Вместо этого 33-летний мужчина просто промыл рану мылом и лимонным соком. "В хороший день я убиваю 10 или 12 псов", - рассказал работник бойни Хун Хой. "Мне тоже их жаль, но я должен их задушить", - добавляет мужчина. Мясо и остатки животных продают в рестораны, где из него делают закуски на гриле и супы. Поставщики собачьего мяса могут зарабатывать от $750 до $1000 в стране, где заработная плата на швейных фабриках - меньше 200 долларов. Как сообщали Українські Новини, ранее в Германии обнаружили лабораторию, где жестоко пытают обезьян. Также в Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка.