В Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка

В селе Забороль на Волыни во время празднования дня общины люди чуть не разорвали поросенка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное. Кто сделает это первым, может забирать трофей домой.

Одну из свинок одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.

"Поросята не пострадали: живые-здоровые, аппетит хороший. Они сейчас в частных руках, у людей, победивших в конкурсе. А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь", – резюмирует глава ОТГ.

Правоохранители уже зарегистрировали заявление касательно жестокого обращения с животными. Сам поросенок после таких забав местных жителей существенно не пострадал.

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