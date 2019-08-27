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27 августа 2019, вторник, 10:46 57
Происшествия 2019-08-27T10:46:39+03:00
Українські Новини
В Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка

В Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка

В селе Забороль на Волыни во время празднования дня общины люди чуть не разорвали поросенка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел во время конкурса, суть которого - поймать животное. Кто сделает это первым, может забирать трофей домой.

Одну из свинок одновременно поймали две женщины и начали тянуть в разные стороны.

"Поросята не пострадали: живые-здоровые, аппетит хороший. Они сейчас в частных руках, у людей, победивших в конкурсе. А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь", – резюмирует глава ОТГ.

Правоохранители уже зарегистрировали заявление касательно жестокого обращения с животными. Сам поросенок после таких забав местных жителей существенно не пострадал.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе арестовали живодера, бравшего котят у волонтеров для издевательств.

В Киеве живодер выбросил щенка из окна на 7 этаже.

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