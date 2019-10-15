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15 октября 2019, вторник, 20:24 350
Происшествия 2019-10-15T20:24:21+03:00
Українські Новини
В Германии обнаружили "лабораторию ужасов", где жестоко пытают обезьян

В Германии обнаружили "лабораторию ужасов", где жестоко пытают обезьян

В Германии инспекторы обнаружили "лабораторию ужасов", где обезьян приковывали металлическими жгутами и проводили испытания. Об этом сообщает Daily mail.

Недалеко от Гамбурга местные правоохранители провели инспекцию в лаборатории фармакологии и токсикологии LPT, где обнаружили жестокое обращение с животными. После проверки инспекторами, лаборатории грозит закрытие.

 

В частности, было обнаружено, что обезьян приковывают металлическими жгутами (скобками), фиксируя голову изнутри,  а у собак обнаружили кровотечения вследствие жестокого обращения. Обвинения в адрес ветеринаров-ученых подтвердились.

Местный орган регулирования Laves - Государственная служба защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов Нижней Саксонии открыла уголовное  за нарушение законов о защите животных.

В случае подтверждения обвинений, работникам лаборатории грозит весомый штраф.

Как сообщали Українські Новини, ранее из частного зверинца в Покровске забрали 5 медведей, которых держали в жутких условиях.

Кроме того, в Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка.

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