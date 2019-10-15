В Германии обнаружили "лабораторию ужасов", где жестоко пытают обезьян

В Германии инспекторы обнаружили "лабораторию ужасов", где обезьян приковывали металлическими жгутами и проводили испытания. Об этом сообщает Daily mail.

Недалеко от Гамбурга местные правоохранители провели инспекцию в лаборатории фармакологии и токсикологии LPT, где обнаружили жестокое обращение с животными. После проверки инспекторами, лаборатории грозит закрытие.

В частности, было обнаружено, что обезьян приковывают металлическими жгутами (скобками), фиксируя голову изнутри, а у собак обнаружили кровотечения вследствие жестокого обращения. Обвинения в адрес ветеринаров-ученых подтвердились.

Местный орган регулирования Laves - Государственная служба защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов Нижней Саксонии открыла уголовное за нарушение законов о защите животных.

В случае подтверждения обвинений, работникам лаборатории грозит весомый штраф.

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