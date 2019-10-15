В Германии обнаружили "лабораторию ужасов", где жестоко пытают обезьян

В Германии инспекторы обнаружили "лабораторию ужасов", где обезьян приковывали металлическими жгутами и проводили испытания. Об этом сообщает Daily mail.\r\nНедалеко от Гамбурга местные правоохранители провели инспекцию в лаборатории фармакологии и токсикологии LPT, где обнаружили жестокое обращение с животными. После проверки инспекторами, лаборатории грозит закрытие.\r\n \r\nВ частности, было обнаружено, что обезьян приковывают металлическими жгутами (скобками), фиксируя голову изнутри, а у собак обнаружили кровотечения вследствие жестокого обращения. Обвинения в адрес ветеринаров-ученых подтвердились.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМестный орган регулирования Laves - Государственная служба защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов Нижней Саксонии открыла уголовное за нарушение законов о защите животных.\r\nВ случае подтверждения обвинений, работникам лаборатории грозит весомый штраф.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее из частного зверинца в Покровске забрали 5 медведей, которых держали в жутких условиях.\r\nКроме того, в Волынской области жительницы на конкурсе чуть не разорвали живого поросенка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n