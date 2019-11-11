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11 листопада 2019, понеділок, 19:06 6
Верховна Рада і партії 2019-11-11T19:17:00+02:00
Українські Новини
Сьогодні "Слуга народу" обговорить відставку Яременка і запуск ринку землі

Сьогодні "Слуга народу" обговорить відставку Яременка і запуск ринку землі

Володимир Зеленський, Слуга народу, Ринок землі, Богдан Яременко

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить відставку депутата парламенту від "Слуги народу" Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і законопроект №2178 про запуск ринку землі в понеділок.

Про це повідомив журналістам член фракції Олександр Качура, передають Українські Новини.

"Основоположними будуть всі законопроекти на цій порядку тижні і друге - це принципові питання про тих народних депутатів, до яких в інформпросторі були питання від суспільства", - сказав він.

На уточнюючі запитання журналістів Качура відповів, що фракція обговорить питання ринку землі і відставку Яременка.

"Я хочу вам сказати, що в такому вигляді, в якому є законопроект (про запуск ринку землі), однозначно приймати не можна. У нього потрібно вносити правки. Мене не влаштовує навіть з пропозиціями Президента України, я не готовий голосувати навіть у першому читанні", - повідомив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада Верховна Рада розгляне низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі, тоді як Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі.

 

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