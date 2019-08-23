К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов

Цены на картошку в этом году более чем вдвое выше прошлогодних. Если картошка всегда была самым дешевым овощем из борщевого набора, то в этом году она неожиданно стала самым дорогим, пишет "Сегодня".

В принципе, к высоким ценам на картофель в этом году люди уже привыкли. Еще молодой картофель продавался по цене, в полтора-два раза превышающей прошлогоднюю. Средняя цена в супермаркетах, по данным "Инфляционного барометра", в мае нынешнего года составляла 14 грн за килограмм картофеля, а год назад – меньше 9 грн. На оптовом рынке "Шувар" закупочная цена картофеля в мае этого года составляла 10-12 грн за кг, годом ранее за него просили 5-7 грн.

Но если весной и в начале лета еще была надежда на хороший урожай и падение цен на картошку в будущем, то ближе к осени стало ясно, что чуда не произойдет.

В начале августа на "Шуваре" оптовая цена картошки держалась на уровне 7-10 грн за килограмм, в зависимости от размера и качества. В супермаркетах розничная цена составляла порядка 18 грн. Примерно на таком же уровне цены держатся и до сих пор, хотя можно встретить картошку и по 20 грн. Для сравнения: в прошлом году средняя оптовая цена на картофель в это время составляла 4-5 грн/кг. Соответственно, и розничные были гораздо ниже.

Причины высоких цен на "второй хлеб" тривиальны: плохие погодные условия.

"У нас был очень холодный май, так что вообще многие пересаживали картофель. Июнь также был холодным. А в июле в некоторых регионах была засуха. Из-за этого был собран очень низкий урожай ранней и средней картошки. Кроме того, задержались сроки вызревания поздней картошки. Год назад в это время уже собирали урожай поздней картошки, а сейчас сбор такого картофеля только начинается", – рассказывает руководитель информационно-аналитического отдела "Инфо-Шувар" Татьяна Гетьман.

Какими будут цены осенью и зимой

По предварительным оценкам аграриев, урожай позднего картофеля будет не настолько плохим, как урожай более ранних сортов, – всего на 10-20% ниже прошлогоднего. Так что есть вероятность, что цены немного снизятся.

"Цена просядет. Тем более, что мы сегодня уже импортируем картофель из Беларуси, закупочная цена на который – порядка 7 грн/кг, тогда как на украинский аналогичного качества – 10 грн. В Беларуси только начали собирать урожай, так что в ближайшее время цена импорта, возможно, немного снизится. Эти факторы могут вызвать снижение цен для украинских потребителей в конце августа – в начале сентября. При условии, что будет стабильным курс гривны", – считает Татьяна Гетьман.

В то же время эксперт предупреждает, что аграрии могут создать искусственный дефицит картошки тем, что максимально большой процент урожая постараются заложить на хранение, а не пустить в продажу. Соответственно, предложения на рынке может быть мало, и это не позволит ценам опуститься, а может быть, они даже вырастут.

"Безусловно, будет какая-то часть картошки, которую невозможно заложить на хранение: либо мелкая, либо некачественная. Она пойдет на рынок. Но сколько ее будет – заранее сказать невозможно. Возможно, это снизит цены. Но есть опасность, что население, которое уже испугано высокими ценами на картошку, будет запасаться и таким продуктом по высокой цене", – говорит Татьяна Гетьман.

Ближе к Новому году цена на картошку традиционно растет. Некоторые эксперты прогнозируют, что в этом году "под елочку" мы увидим картошку чуть ли не по 40 грн за кило. Другие же возражают, что многое будет зависеть от качества украинского урожая и от объема импорта.

Как уже говорилось, многие производители будут стараться "попридержать" свою продукцию до зимы и весны, когда цены на нее максимальные. Но сайт "Сегодня" уже писал, что значительная часть украинского картофеля часто оказывается заражена такими заболеваниями, как нематода, рак картошки и другими. Через несколько месяцев хранения (то есть где-то к Новому году) такой урожай начинает портиться, и аграрии вынуждены пускать его в продажу. Если процент "заболевшей" картошки окажется большим, предложение на рынке увеличится, и это не даст ценам серьезно вырасти. Впрочем, как долго пролежит картофель в овощехранилищах, заранее спрогнозировать невозможно.

Осенние и зимние цены на картофель также будут зависеть от объема импорта. Украина обычно завозит картошку из Беларуси и Польши, из более отдаленных стран вести эту продукцию нерентабельно. Если урожай у соседей будет достаточным, безумного роста цен на "второй хлеб" нам можно не опасаться.

В Беларуси, правда, с ранними сортами ситуация была тоже не очень, а вот сбор поздних сортов массово начнется только в конце августа – начале сентября. Пока прогнозы на него неплохие. Что же касается Польши, то, по информации тамошних СМИ, картошка и в этой стране не уродила, и цены, как и в Украине, вдвое выше прошлогодних.

Кстати, есть и такие опасения, что картошка в этом году будет не только "золотой", но еще и дефицитным продуктом. Это может произойти не только из-за проблем с украинским урожаем и ситуацией у соседей. Дело в том, что в последние годы в Украине серьезно растет производство чипсов. Картофельные "хрустики" изготавливают как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Причем "чипсовые" предприятия с каждым годом закупают все больше картошки для своих нужд, существенно уменьшая тем самым предложение на розничном рынке.

Как сообщали Українські Новини, Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

До конца года продукты могут подорожалти на 25%.