подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 18:20 8
Выборы 2019-11-11T18:20:40+02:00
Українські Новини
Рудыка, признанного депутатом после пересчета голосов, зарегистрировала ЦИК

Рудыка, признанного депутатом после пересчета голосов, зарегистрировала ЦИК

ЦИК, выборы в Верховную Раду, Сергей Рудык
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Сергея Рудыка депутатом Верховной Рады после пеерсчета голосов в округе №198 в Черкасской области.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

Рудык был избран депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

Его ближайший соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко обжаловала итоги выборов, однако в результате повторного подсчета голосов по решению суда Рудык был вновь признан избранным с результатом 18 921 голос против 17 908.

Он приступит к исполнению обязанностей после того, как на заседании Рады зачитает присягу.

48-летний Рудык прошел в парламент как самовыдвиженец.

В 2014 году он стал парламентарием по этому же округу, где победил, баллотируясь как самовыдвиженец, член партии "Всеукраинское объединение "Свобода", однако в Раде входил во фракцию "Блок Петра Порошенко".

До этого он был председателем Государственного агентства земельных ресурсов (2014), руководителем секретариата фракции "Свобода" в Раде (2013-2014), советником председателя Тернопольского областного совета, заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого (2007-2010), председателем Государственного комитета по делам национальностей и миграции (2005-2007), депутатом Киевского городского совета от партии "Пора" (2006-2008).

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.

А в конце августа официально был опубликован последний депутат Рады.

Больше новостей о: ЦИК выборы в Верховную Раду Сергей Рудык

Архив
Новости
Рудыка, признанного депутатом после пересчета голосов, зарегистрировала ЦИК 18:20
ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви 18:00
"Нефтегаз" увеличил цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6% на ноябрь 17:52
Эмоциональный интеллект становится важнее профессиональных качеств, – Шимкив 17:43
ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию 2-й и 3-й очередей немецкой компании Leoni в Коломые 17:43
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине 19:21
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok