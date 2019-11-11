Рудыка, признанного депутатом после пересчета голосов, зарегистрировала ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Сергея Рудыка депутатом Верховной Рады после пеерсчета голосов в округе №198 в Черкасской области.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

Рудык был избран депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

Его ближайший соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко обжаловала итоги выборов, однако в результате повторного подсчета голосов по решению суда Рудык был вновь признан избранным с результатом 18 921 голос против 17 908.

Он приступит к исполнению обязанностей после того, как на заседании Рады зачитает присягу.

48-летний Рудык прошел в парламент как самовыдвиженец.

В 2014 году он стал парламентарием по этому же округу, где победил, баллотируясь как самовыдвиженец, член партии "Всеукраинское объединение "Свобода", однако в Раде входил во фракцию "Блок Петра Порошенко".

До этого он был председателем Государственного агентства земельных ресурсов (2014), руководителем секретариата фракции "Свобода" в Раде (2013-2014), советником председателя Тернопольского областного совета, заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого (2007-2010), председателем Государственного комитета по делам национальностей и миграции (2005-2007), депутатом Киевского городского совета от партии "Пора" (2006-2008).

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.

А в конце августа официально был опубликован последний депутат Рады.