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11 ноября 2019, понедельник, 17:21 75
Происшествия 2019-11-11T17:27:12+02:00
Українські Новини
В сети появилось видео возгорания украинского самолета в Египте

В сети появилось видео возгорания украинского самолета в Египте

Самолет, Египет, Шарм-эль-Шейх

В Египте в аэропорту Шарм-эль-Шейха во время заруливания самолета украинской авиакомпании SkyUp на стоянку произошло возгорание на левой стойке шасси, при этом пассажиров из самолета не эвакуировали.

Персонал аэропорта в течение 1,5 минуты потушил возгорание, а в сети обнародовали видео инцидента, пишет Avianews.

В авиакомпании SkyUp отметили, что инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 с бортовым номером UR-SQH (выпущен в 2004 году). Он выполнял рейс SQP 7153 из Запорожья в Шарм-эль-Шэйх утром 9 ноября.

По данным авиакомпании, в инциденте не пострадал никто из 189 пассажиров и семи членов экипажа, которые находились на борту.

«Инженеры компании EgyptAir провели инспекцию в аэропорту Шарм-эль-Шейх. Результаты удовлетворительные. Для SkyUp Airlines безопасность пассажиров — безусловный приоритет. Поэтому авиакомпания приняла решение заменить тормоз и основное колесо. После окончания работ самолет будет введен в расписание», — говорилось в первом заявлении SkyUp после инцидента.

Позже в авиакомпании заявили со ссылкой на информацию египетских специалистов, что после приземления борта произошла утечка гидравлической жидкости, в результате чего загорелось тормозное устройство. Также в SkyUp уточнили первоначальную информацию о необходимом ремонте: «необходимо поменять только гидравлическую трубку, шасси исправны, необходимости в замене колеса и тормоза нет».

По данным онлайн-радара flightradar24.com, утром 10 ноября Boeing 737-800 с бортовым номером UR-SQH вернулся к полетам и совершил рейс из Шарм-эль-Шейха в Харьков и их Харькова в Шарм-эль-Шейх.

Как сообщали Українські Новини, самолет в Борисполе сел из-за влетевшей в левый двигатель птицы. Также  в Испании самолет перед посадкой наполнился дымом.

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