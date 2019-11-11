Наибольшая зарплата депутата Рады в октябре составила 48,5 тыс. гривен

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в октябре составила от 32 тыс. до 43 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в октябре получил 36 674,54 гривны, его первый заместитель Александр Корниенко - 39 572 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 835,78 и 32 750,51 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 43 367,65 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за октябрь получили 38 752,62 и 36 498,99 гривен соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 40 691,30 гривен.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 41 301,50 и 41 301,50 гривен соответственно.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за октябрь получили депутаты Дмитрий Исаенко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Иван Кириленко и Михаил Цимбалюк (оба - "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 48 475,70 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 38 420 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Стефанчука второй месяц подряд больше чем у Разумкова.

За первый месяц работы Арахамия получил 43 тыс. гривен, а Тимошенко - 37.

Кроме того зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда