подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 17:19 34
Верховная Рада и партии 2019-11-11T17:19:03+02:00
Українські Новини
Наибольшая зарплата депутата Рады в октябре составила 48,5 тыс. гривен

Наибольшая зарплата депутата Рады в октябре составила 48,5 тыс. гривен

Зарплаты, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Председатель фракции
Верховная Рада 9 созыва. Фото:
Верховная Рада 9 созыва. Фото: "Информатор"

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в октябре составила от 32 тыс. до 43 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в октябре получил 36 674,54 гривны, его первый заместитель Александр Корниенко - 39 572 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 835,78 и 32 750,51 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 43 367,65 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за октябрь получили 38 752,62 и 36 498,99 гривен соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 40 691,30 гривен.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 41 301,50 и 41 301,50 гривен соответственно.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за октябрь получили депутаты Дмитрий Исаенко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Иван Кириленко и Михаил Цимбалюк (оба - "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 48 475,70 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 38 420 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

 

 

Как сообщали Українські Новини, зарплата Стефанчука второй месяц подряд больше чем у Разумкова.

За первый месяц работы Арахамия получил 43 тыс. гривен, а Тимошенко - 37.

Кроме того зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда

Больше новостей о: Зарплаты Слуга народа Верховная Рада Украины Председатель фракции

Архив
Новости
Рудыка, признанного депутатом после пересчета голосов, зарегистрировала ЦИК 18:20
ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви 18:00
"Нефтегаз" увеличил цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6% на ноябрь 17:52
Эмоциональный интеллект становится важнее профессиональных качеств, – Шимкив 17:43
ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию 2-й и 3-й очередей немецкой компании Leoni в Коломые 17:43
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине 19:21
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok