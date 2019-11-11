Найбільша зарплата депутата Ради в жовтні склала 48,5 тис. гривень

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в жовтні склала від 32 тис. до 43 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит Українських Новин.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в жовтні отримав 36 674,54 гривні, його перший заступник Олександр Корнієнко - 39 572 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович отримали 38 835,78 і 32 750,51 гривень відповідно, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 43 367,65 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за жовтень отримали 38 752,62 і 36 498,99 гривень відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 40 691,30 гривень.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 41 301,50 і 41 301,50 гривень відповідно.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за жовтень отримали депутати Дмитро Ісаєнко ("Опозиційна платформа - За життя"), Іван Кириленко і Михайло Цимбалюк (обидва - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 48 475,70 гривень.

Крім того, всім депутатам нараховано за 38 420 гривень в якості компенсації витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Стефанчука другий місяць поспіль більше ніж в Разумкова.

За перший місяць роботи Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37.

Крім того зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тисяч гривень з-за його інтенсивного праці