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11 ноября 2019, понедельник, 16:52 24
Силовые структуры 2019-11-11T16:52:44+02:00
Українські Новини
В ГБР расследуют причастность прошлой власти к захвату моряков в Керченском проливе

В ГБР расследуют причастность прошлой власти к захвату моряков в Керченском проливе

Керченский пролив, Роман Труба, ГБР, Керченский кризис

У Госбюро расследований нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, ГБР также не проводило обыски на телеканале Прямой. Об этом в Telegram написал глава бюро Роман Труба в понедельник, 11 ноября.

Труба пояснил, что ГБР выясняет, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта в Керченском проливе и последующему введению военного положения.

"Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен", - написал Труба.

По его словам, чтобы установить истину, сотрудники Бюро проводят допросы моряков, назначают экспертизы и изымают документы.

Труба отметил, что о ходе следствия никто из его подчиненных не хотел говорить вслух, пока нет результатов производства. Однако сейчас приходится давать комментарии из-за "той грязной информационной войны, которую организует Петр Порошенко".

Он выразил сожаление, что Порошенко "приносит на алтарь своей войны спокойствие людей, которые девять месяцев провели в плену".

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований, которое допрашивает освобожденных из плена моряков, опровергает информацию об обращении за правовой помощью к России в уголовном производстве о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив.

13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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