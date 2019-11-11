подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 14:25 34
Силовые структуры 2019-11-11T14:26:18+02:00
Українські Новини
Чиновники из Департамента молодежи и спорта разворовали миллион из бюджета страны

Чиновники из Департамента молодежи и спорта разворовали миллион из бюджета страны

СБУ, Госбюджет, Чиновники, Ущерб бюджету
Служба безопасности Украины. Фото: Facebook: СБУ
Служба безопасности Украины. Фото: Facebook: СБУ

Служба безопасности Украины ранее совершила обыск в столичном бизнесс-центре, а ныне предотвратила хищение бюджетных средств для спортивных школ должностными лицами одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеских заведений. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12000000 гривен.  

Сейчас устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

В СБУ сообщают, что следствие по делу продолжается.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил замглавы СБУ Пояркова и Дублика и назначил Горбенко.

Ранее СБУ задержала своих сотрудников по подозрению в незаконном прослушивании.

Больше новостей о: СБУ Госбюджет Чиновники Ущерб бюджету

Архив
Новости
Порошенко в который раз не пришел на допрос в ГБР 14:33
Место смерти Пархоменко.
Адвокат подозреваемого в деле Вороненкова первым открыл огонь и был убит из ружья 14:31 Дополнено
Чиновники из Департамента молодежи и спорта разворовали миллион из бюджета страны 14:25
Законодательные ограничения для рынка онлайн-казино ставят под сомнения, – Аскеров 14:13
НАБУ открыло дело против Грицака по факту шпионажа и госизмены 14:05
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok