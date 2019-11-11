Чиновники из Департамента молодежи и спорта разворовали миллион из бюджета страны

Служба безопасности Украины ранее совершила обыск в столичном бизнесс-центре, а ныне предотвратила хищение бюджетных средств для спортивных школ должностными лицами одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеских заведений. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12000000 гривен.

Сейчас устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

В СБУ сообщают, что следствие по делу продолжается.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил замглавы СБУ Пояркова и Дублика и назначил Горбенко.

Ранее СБУ задержала своих сотрудников по подозрению в незаконном прослушивании.