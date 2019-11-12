Импортный секонд-хенд поднимает рынок электромобилей: самые популярные модели

После того как р ынок украинских легковушек вырос в два раза, в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи легковых электромобилей повысились на 37% до 5,789 тыс. авто.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"За десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6 247 автотранспортных средств на электротяге. Из этого количества: легковых авто – 5 789 единиц, коммерческих – 458. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили в Украине вырос на 37%, а на коммерческие – почти в два раза", - говорится в нем.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96%, а большая часть регистраций здесь пришлась всего на две модели: Renault Kangoo Z. E. – 420 (403 б/у и 17 новых), Nissan e-NV200 – 21 (20 б/у и 1 новая).

На рынке легковых электрокаров также доминировали подержанные машины. Из 5 789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми.

Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. С января по октябрь 2 763 "лифов" пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model S, автомобили этой модели с начала года выбрали 489 автомобилистов. Также в пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 – 297 единиц; Volkswagen е-Golf – 279 единиц; Fiat 500е – 253 единиц.

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Тем временем в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи легковых электромобилей увеличились на 47% до 5,5 тыс. единиц.