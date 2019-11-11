Госбюджет-2020 могут принять уже на этой неделе

Верховная Рада рассмотрит проект госбюджет на 2020 год во втором чтении 14 ноября. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает Громадське.

"На этой неделе предусмотрен к рассмотрению вопрос проекта закона о государственном бюджете. Я обращаюсь в комитет по вопросам бюджета, который на своем заседании должен внимательно рассмотреть и проанализировать поданный правительством проект на предмет учета бюджетных выводов, которые были предложены в бюджет на 2020 год. И предоставить заключение для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - рассказал Разумков.

Правовой комитет Рады должен рассмотреть проект бюджета-2020 сегодня в 15:00.

Напомним, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет-2020 в первом чтении.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10.

Тем временем, в октябре дефицит госбюджета составил почти 8 млрд.