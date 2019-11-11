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11 листопада 2019, понеділок, 12:09 17
Економіка 2019-11-11T15:00:04+02:00
Українські Новини
Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні

Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні

Держбюджет-2019, Дмитро Разумков

Верховна Рада розгляне проект держбюджету на 2020 рік у другому читанні 14 листопада. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 11 листопада. Про це повідомляє Громадське.

"На цьому тижні передбачено до розгляду питання проекту закону про державний бюджет. Я звертаюся до комітету з питань бюджету, який на своєму засіданні повинен уважно розглянути і проаналізувати поданий урядом проект на предмет врахування бюджетних висновків, які були запропоновані в бюджет на 2020 рік. І надати висновок для того, щоб, швидше за все, в четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроект і, якщо все буде добре, підтримати та затвердити бюджет на 2020 рік", - розповів Разумков.

Правовий комітет Ради має розглянути проект бюджету-2020 сьогодні в 15:00.

Нагадаємо, 18 жовтня Рада проголосувала за держбюджет-2020 в першому читанні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а видатки - на 10.

Тим часом, у жовтні дефіцит держбюджету склав майже 8 млрд.

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