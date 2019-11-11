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  • "Полезная спаржа" или "Как следует обжаренная спаржа": психолог дал советы владельцам вегетаринских кафе
11 ноября 2019, понедельник, 09:05 33
Lifestyle 2019-11-11T10:37:02+02:00
Українські Новини
"Полезная спаржа" или "Как следует обжаренная спаржа": психолог дал советы владельцам вегетаринских кафе

"Полезная спаржа" или "Как следует обжаренная спаржа": психолог дал советы владельцам вегетаринских кафе

Овощи, Павел Зыгмантович, советы психолога, спаржа, правильное питание
Спаржа. Фото: pixabay
Спаржа. Фото: pixabay

Побудить человека есть больше овощей, и даже вкусно их готовить, можно с помощью психологических приемов. В первую очередь нужно использовать правильные названия. Об о этом пишет психолог Павел Зыгмантович на своей странице в Facebook.

"Правильное название" – это название, ориентированное на вкус.

Когда вам в меню пишут "Рассыпчатая картошечка с хрустящим лучком" – это название, ориентированное на вкус. Когда пишут "Умопомрачительная картошка с восхитительным луком", это название совершенно не помогает представить вкус блюда. Поэтому умные рестораторы знают, что правильное описание очень важно.

Чтобы доказать теорию, был проведен эксперимент среди студентов колледжей в США. Экспериментаторы дали "вкусные" названия всем блюдам из овощей, которые были в столовых.

Например, "Витая цитрусовая глазированная морковь", "Как следует обжаренная спаржа", "Глазированная репа, забальзамированная в травах и меде" и "Шипящая сычуаньская зеленая фасоль с поджаренным чесночком" (в оригинале — Twisted Citrus Glazed Carrots, Ultimate Chargrilled Asparagus, Herb n’ Honey Balsamic Glazed Turnips, Sizzlin’ Szechuan Green Beans with Toasted Garlic соответственно).

Помимо этих названий, были и контрольные названия, ориентированные на здоровье ("Полезная спаржа" или "Питательная зеленая фасоль") и базовые названия ("Спаржа", "Фасоль").

Все эти названия вывешивались рядом с блюдами — сегодня один набор, завтра другой, потом третий. Все в случайном порядке, чтобы убрать фактор дней недели, времени приема пищи и так далее.  

После 185 дней исследования открылось следующее:

  • студенты с большой охотой выбирали овощи, если у них были "вкусные" название (на 14%, если сравнивать с базовыми названиями.   
  • "здоровые" названия снижали выбор овощей. Вкусные названия выбирали чаще здоровых аж на 29%.   
  • увеличилась не только частота выбора. Ученые отслеживали компост – то есть остатки еды на тарелках. И в дни, когда использовались вкусные названия, объем овощей, оставленных на тарелках, падал на 39%.

В общем, вкусные названия помогали выбирать овощи чаще и съедать их больше.

Таким образом, это хороший лайфхак для владельцев вегетарианских кафе. "Вкусные" названия/описания для блюд и отказ от концепции "Зато у нас здоровая пища" – главный залог успеха.

Напомним, с начала осени некоторые овощи повысились в цене, поэтому выбирать сезонные продукты это дешево и полезно. 

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