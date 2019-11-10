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10 листопада 2019, неділя, 16:33 20
Азія 2019-11-10T16:50:58+02:00
Українські Новини
В Ірані знайшли нове джерело нафти

В Ірані знайшли нове джерело нафти

Іран, Нафтобаза, Видобуток нафти, Джерело нафти
Нафтовишка. Фото: pexels
Нафтовишка. Фото: pexels

У той час як з 2018 року через санкції США проти Ірану ціна на нафту почала зростати, на півдні країни виявили нове нафтове родовище, запаси якого оцінюються в 50 млрд барелів.

Про це в неділю оголосив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє FARS.

"Управління розвідки Національної нафтової компанії Ірану виявила велике родовище нафти із запасами більше ніж 5 млрд барелів нафти", - заявив Рухані.

Новий джерело може стати другим за величиною в Ірані після родовища, що містить 65 млрд барелів в Ахвазі. Іранський лідер зазначив, що така знахідка може збільшити запаси країни на третину.

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році іракська влада підняла рівень видобутку нафти до 3,75 млн барелів на добу з метою захистити свій рівень нафтовидобутку в ціновій боротьбі країн OPEC з американськими сланцями.

Тим часом у січні-жовтні 2019 року транзит нафти через Україну скоротився на 4,3% до 10,637 млн. тонн порівняно з січнем-жовтнем 2018 року. Також "Укртранснафта" заявила, що в український нафтопровід "Дружба" надходить якісна нафта.

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