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09 ноября 2019, суббота, 19:59 970
Общество 2019-11-09T20:03:32+02:00
Українські Новини
Треть жителей ОРДЛО имеют гражданство "ДНР" и "ЛНР"

Треть жителей ОРДЛО имеют гражданство "ДНР" и "ЛНР"

Российское гражданство, Украинское гражданство, гражданство ЛНР, гражданство ДНР

55,4% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей имеют гражданство Украины, в то время, как менее 8% получили российский паспорт.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликованы на сайте издания "Зеркало недели", передают Українськi Новини.

При этом, около 35% респондентов ответили, что имеют гражданство "ДНР" и "ЛНР", менее 10% являются гражданами России.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября.

Было опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории.

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете.

Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде.

43,6% опрошенных "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий на Донбассе могут купить только еду, одежду и обувь.

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