Треть жителей ОРДЛО имеют гражданство "ДНР" и "ЛНР"

55,4% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей имеют гражданство Украины, в то время, как менее 8% получили российский паспорт. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликованы на сайте издания "Зеркало недели", передают Українськi Новини. При этом, около 35% респондентов ответили, что имеют гражданство "ДНР" и "ЛНР", менее 10% являются гражданами России. Исследование проводилось с 7 по 31 октября. Было опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%. Как сообщали Українськi Новини, только 5,1% жителей "Л\/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде. 43,6% опрошенных "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий на Донбассе могут купить только еду, одежду и обувь.