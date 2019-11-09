В Одесской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

6 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса в Одесской области. Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Одесской области. ДТП произошло в Лиманском районе вблизи села Корсунцы. "Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сообщило ведомство. Начато расследование по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области. Позже правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении ДТП. Также появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек.