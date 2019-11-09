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09 ноября 2019, суббота, 18:27 225
Происшествия 2019-11-09T18:31:53+02:00
Українські Новини
В Одесской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

В Одесской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

ДТП, ДТП с грузовиком, ДТП с маршруткой, ДТП в Одесской области
ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция
ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция

6 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Одесской области.

ДТП произошло в Лиманском районе вблизи села Корсунцы.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сообщило ведомство.

Начато расследование по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.

Позже правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении ДТП.

Также появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек.

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ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция
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