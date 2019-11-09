Полиция ищет подозреваемого в уголовном преступлении, сбежавшего при конвоировании

Ранее судимый мужчина сбежал при конвоировании в изолятор временного содержания (ИВС) в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Новоайдарский отдел полиции Луганской области разыскивает Вадима Байдака, который 8 ноября во время конвоирования в изолятор временного содержания Старобельска совершил побег из-под стражи.

В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Новоайдарского отдела полиции, мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 (кража).

Подозреваемый был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки.

Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи.

Полиция просит сообщить всех, кто заметит подозреваемого.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи.

Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заключенный убил конвоира при попытке побега в Днепропетровской области.

Также 2 заключенных сбежали из Николаевской исправительной колонии N50 село Заклад, Николаевский район, Львовская область.