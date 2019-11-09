подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 ноября 2019, суббота, 17:34 265
Силовые структуры 2019-11-09T17:39:31+02:00
Українські Новини
Полиция ищет подозреваемого в уголовном преступлении, сбежавшего при конвоировании

Полиция ищет подозреваемого в уголовном преступлении, сбежавшего при конвоировании

Побег, Конвой, розыск преступника, Вадим Байдак
Вадим Байдак. Фото: Нацполиция
Вадим Байдак. Фото: Нацполиция

Ранее судимый мужчина сбежал при конвоировании в изолятор временного содержания (ИВС) в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Новоайдарский отдел полиции Луганской области разыскивает Вадима Байдака, который 8 ноября во время конвоирования в изолятор временного содержания Старобельска совершил побег из-под стражи.

В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Новоайдарского отдела полиции, мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 (кража).

Подозреваемый был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки.

Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи.

Полиция просит сообщить всех, кто заметит подозреваемого.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи.

Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заключенный убил конвоира при попытке побега в Днепропетровской области.

Также 2 заключенных сбежали из Николаевской исправительной колонии N50 село Заклад, Николаевский район, Львовская область.

Больше новостей о: Побег Конвой розыск преступника Вадим Байдак

Архив
Новости
ДТП с маршруткой в Одесской области. Фото: Нацполиция
В Одесской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие 18:27
Разговоры о реприватизации убьют интерес крупных иностранных инвесторов к Украине, - Фесенко 18:09
Менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт 17:49
Полиция ищет подозреваемого в уголовном преступлении, сбежавшего при конвоировании 17:34
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
Телевизор под запретом: в 2020 году в Украине подвергнется кодировке спутниковый сигнал 15:25 Пресс-релиз
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok