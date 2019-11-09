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09 листопада 2019, субота, 17:34 8
Силові структури 2019-11-09T17:59:30+02:00
Українські Новини
Поліція шукає підозрюваного у кримінальному злочині, який втік під час конвоювання

Поліція шукає підозрюваного у кримінальному злочині, який втік під час конвоювання

Конвой, Втеча затриманного, Втеча, Вадим Байдак
Вадим Байдак. Фото: Нацполіція
Вадим Байдак. Фото: Нацполіція

Раніше судимий чоловік втік під час конвоювання в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) у Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Наголошується, що Новоайдарський відділ поліції Луганської області розшукує Вадима Байдака, який 8 листопада під час конвоювання в ізолятор тимчасового утримання Старобільська скоїв втечу з-під варти.

В рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Новоайдарського відділу поліції, чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 186 (крадіжка).

Підозрюваний був одягнений у світло-коричневу куртку з капюшоном, чорні спортивні штани (ззаду на штанях білі смуги, горизонтальні, нижче коліна), чорні кросівки.

Прикмети: волосся чорне, коротке, ніс прямий, широкий, очі темні, має темний колір шкіри.

Поліція просить повідомити всіх, хто помітить підозрюваного.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти.

Крім того, призначено службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ув'язнений вбив конвоїра під час спроби втечі в Дніпропетровській області.

Також 2 ув'язнених втекли з Миколаївської виправної колонії N50 села Заклад, Миколаївський район, Львівська область.

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