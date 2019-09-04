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04 сентября 2019, среда, 08:58 119
Происшествия 2019-09-04T09:00:09+03:00
Українські Новини
2 заключенных сбежали из колонии во Львовской области

2 заключенных сбежали из колонии во Львовской области

2 заключенных сбежали из Николаевской исправительной колонии N50 (село Заклад, Николаевский район, Львовская область). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

В частности, сбежал 20-летний житель Киева Виталий Бортков, который в 2017 году был приговорен к 5 годам лишения свободы и 27-летний житель села Лука (Житомирская область) Павел Дмитрук, который в 2019 году был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Побег произошел 3 сентября.

Как сообщали Українські Новини, заключенный сбежал из исправительного центра в Житомирской области.

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