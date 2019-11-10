У Київській області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень уже за новими правилами

У Київській області за жовтень 2019 домогосподарства отримали 62 млн грн пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, а тим часом у Києві кількість субсидіантів упала вдвічі. Про це повідомляє КОДУ.

Виплати пільг і субсидій отримали 122,8 тис. домогосподарств (з яких 113,8 тис. готівкою, а 9 тис. - в безготівковій формі) і компенсації пільг у грошовій формі для 211 тис. осіб.

З 1 жовтня 2019 виплати здійснювалися за новими правилами: передавалися людям, а не підприємствам-постачальникам послуг.

Наголошується, що монетизація не вплине на обсяг передбачених законом соціальних гарантій і дасть змогу економити кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг та використати їх на власні потреби пільговика. Тобто, якщо домогосподарство використовувало менше ресурсів, ніж передбачено в нормативі - зекономлені гроші вони можуть залишити собі.

Як проводиться монетизація:

1) перерахування коштів на рахунок в Ощадбанку зі спеціальним режимом використання з подальшим їх спрямуванням на оплату житлово-комунальних послуг;

2) передача готівкою безпосередньо отримувачу.

Нагадаємо, в лютому 2019 середній обсяг житлової субсидії у Києві становив 1,1 тис. гривень, але зараз він різко зменшився.

Тим часом Пенсійний фонд готує останній цього року перерахунок пенсій, який відбудеться 1 грудня.