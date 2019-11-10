підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 листопада 2019, неділя, 06:30 1
Фінанси 2019-11-10T06:30:01+02:00
Українські Новини
У Київській області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень уже за новими правилами

У Київській області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень уже за новими правилами

Київська область, Монетизація субсидій, субсидії, Мінсоцполітики

У Київській області за жовтень 2019 домогосподарства отримали 62 млн грн пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, а тим часом у Києві кількість субсидіантів упала вдвічі. Про це повідомляє КОДУ.

Виплати пільг і субсидій отримали 122,8 тис. домогосподарств (з яких 113,8 тис. готівкою, а 9 тис. - в безготівковій формі) і компенсації пільг у грошовій формі для 211 тис. осіб.

З 1 жовтня 2019 виплати здійснювалися за новими правилами: передавалися людям, а не підприємствам-постачальникам послуг.

Наголошується, що монетизація не вплине на обсяг передбачених законом соціальних гарантій і дасть змогу економити кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг та використати їх на власні потреби пільговика. Тобто, якщо домогосподарство використовувало менше ресурсів, ніж передбачено в нормативі - зекономлені гроші вони можуть залишити собі.

Як проводиться монетизація:

1) перерахування коштів на рахунок в Ощадбанку зі спеціальним режимом використання з подальшим їх спрямуванням на оплату житлово-комунальних послуг;

2) передача готівкою безпосередньо отримувачу.

Нагадаємо, в лютому 2019 середній обсяг житлової субсидії у Києві становив 1,1 тис. гривень, але зараз він різко зменшився.

Тим часом Пенсійний фонд готує останній цього року перерахунок пенсій, який відбудеться 1 грудня.

Більше новин про: Київська область Монетизація субсидій субсидії Мінсоцполітики

Архів
Новини
У Київській області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень уже за новими правилами 06:30
Комітет захисту журналістів з Нью-Йорка засудив наміри Зелінського обмежити свободу слова 23:55
Олег Ляшко. Скріншот відео Youtube
Ляшко вимагає розпочати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова 23:25
Зеленський з трубою. Скріншот :Instagram/zelenskiy_fans
Відео дня: Зеленський показав, як посилено тренується з трубою в спортзалі 22:55
Платформа Бойка назвала диктаторською ідею Зеленського запровадити стандарти новин 22:25
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
ДТП з таксі в Києві. Фото: Інформатор
У Києві таксі знесло 15 метрів залізної огорожі і перевернулося 10:55
більше новин
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше 17:12
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok