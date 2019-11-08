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  • В Крыму задержали 82-летнюю крымскотатарскую активистку, - Чубаров
08 ноября 2019, пятница, 22:56 20
Политика 2019-11-08T22:57:55+02:00
Українські Новини
В Крыму задержали 82-летнюю крымскотатарскую активистку, - Чубаров

В Крыму задержали 82-летнюю крымскотатарскую активистку, - Чубаров

Россия, Крым, Меджлис, Крымские татары, Рефат Чубаров

В Крыму задержали 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, передают Українськi Новини.

"Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплынка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советскую диссидентку, журналистку, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров.

После эмиграции из СССР в 1978 году Сеитмуратова стала гражданкой США.

Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после 2014 года.

Чубаров сообщил, что в Меджлисе на данный момент пытаются установить с Айше связь и помочь ей.

Как сообщали Українськi Новини, ФСБ России задержала украинца при въезде в оккупированный Крым.

Также ФСБ отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом

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