В Крыму задержали 82-летнюю крымскотатарскую активистку, - Чубаров

В Крыму задержали 82-летнюю крымскотатарскую активистку Айше Сеитмуратову. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, передают Українськi Новини. "Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплынка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советскую диссидентку, журналистку, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров. После эмиграции из СССР в 1978 году Сеитмуратова стала гражданкой США. Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась покидать и после 2014 года. Чубаров сообщил, что в Меджлисе на данный момент пытаются установить с Айше связь и помочь ей. Как сообщали Українськi Новини, ФСБ России задержала украинца при въезде в оккупированный Крым. Также ФСБ отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом