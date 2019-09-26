ФСБ России задержала украинца при въезде в оккупированный Крым

В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщают о задержании на административной границе полуострова с Херсонской областью двух человек, которые "находятся в федеральном розыске", пишет "Крым. Реалии".

По информации ведомства, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска "Джанкой".

В погрануправлении утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Также в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Сообщается, что мужчин передали российской полиции.

Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют. Подтверждения данной информации из других источников нет.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

Как сообщали Українські Новини, ФСБ России отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом.

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