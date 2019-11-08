У Криму затримали 82-річну кримськотатарську активістку, - Чубаров

У Криму затримали 82-річну кримськотатарську активістку Айше Сеитмуратову.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, передають Українські Новини.

"Тільки що стало відомо, що на контрольному пункті Чаплинка адміністративного кордону між материковою україною і Кримським півостровом російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеитмуратову, кримську татарку, радянську диссидентку, журналістку, історика, ветерана кримськотатарського національного руху", - написав Чубаров.

Після еміграції з СРСР у 1978 році Сеитмуратова стала громадянкою США.

Вона постійно проживає в Криму, який відмовилася покидати і після 2014 року.

Чубаров повідомив, що в Меджлісі на даний момент намагаються встановити з Айше зв'язок і допомогти їй.

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