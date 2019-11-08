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08 ноября 2019, пятница, 20:23 12
Общество 2019-11-08T20:23:50+02:00
Українські Новини
ДТП, тянучки и стоящие трамваи: в Киеве образовались огромные пробки в пятницу вечером

ДТП, тянучки и стоящие трамваи: в Киеве образовались огромные пробки в пятницу вечером

Киев, Пробки, Пробки в Киеве

В Киеве вечером 8 ноября образовались многочисленные пробки, согласно данным онлайн-карт Google Maps, передает 112.

Так, пробки зафиксированы на Черной горе, на улице Льва Толстого, на Воздухофлотском проспекте, на проспекте Победы, на улице Вадима Гетьмана, на улице Гарматная, на Чоколовском бульваре, на улице Борщаговская, на проспекте Валерия Лобановского, на улице Луганской, на Голосеевском проспекте, на Столичном шоссе, на улице Саксаганского, на улице Верхний Вал, на улице Ярославская, на улице Межигорская, на Нижнем Валу.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила кроссовер: образовалась километровая пробка.

8 ноября в Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами. Ранее в столице на ходу загорелся троллейбус с 40 пассажирами, курсирующий по маршруту № 28.

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