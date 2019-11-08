Мужчина в собственном дворе провалился в лавовый туннель

На Гавайях местный житель погиб, упав в лавовый туннель. Трагедия произошла в его собственном саду. Об этом сообщает "BBC Украина".

По данным полиции, 71-летний мужчина провалился в туннель "из-за мягкого участка земли" и упал с 7-метровой высоты. Погибшего мужчину нашли после обращения его товарищей в полицию.

Полицейские нашли 60-сантиметровую дыру, через которую, как полагают полицейские, он и провалился в тоннель. Мужчину доставали спасатели, которым пришлось спуститься в отверстие.



Лавовые туннели (или лавовые трубки) - пустоты, образованные лавой во время вулканических извержений. Они возникают, когда лава на поверхности застывает, а внутри потока продолжает течь и затвердевает позже - между двумя уровнями образуется туннель.

В отличие от пещер, которые формируются в течение сотен и тысяч лет, лавовые трубки возникают за несколько дней или месяцев, говорят геологи. На Гавайях, которые являются вулканическими островами, лава во время движения к океану оставила за собой целые лабиринты тоннелей, длина которых может превышать 60 км.

Тоннель, в который провалился погибший, возник под его садом, скорее всего, много лет назад, однако мужчина не знал об опасности.



Как сообщали Українські Новини, в октябре на острове Сицилия зафиксировали новое извержение вулкана Этна.



Ранее на Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты. Он остался жив, однако получил серьезные травмы.